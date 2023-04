Nashville, Tennessee

»Heyhey-hoho-the NRA has got to go!«

Mit dem beliebten Slogan der Anti-Waffen-Bewegung machen sich vor allem Schüler in Nashville, Tennessee erneut auf den Weg zum Kapitol, dem Regierungssitz des Bundesstaates – um dort eine bessere Kontrolle von Schusswaffen zu fordern

Twitter/Justin Jo

Ein Abgeordneter filmt die protestierende Menge, die von den oberen Rängen des Sitzungssaals ihren Unmut äußert. Seit dem letzten Schulmassaker vor einer Woche, bei dem sechs Menschen, darunter drei neunjährige Kinder, erschossen wurden, kochen die Emotionen in Nashville hoch – es kommt schließlich zu Handgreiflichkeiten im Abgeordnetensaal.

»Gun control, now!«

Seit der Bluttat ziehen Gruppen von protestierenden Schülern immer wieder zum Regierungssitz, zeigen Bilder der getöteten Schüler und Lehrer in die Kameras.

Jamaal Bowman, Dem. Abgeordneter Tennessee

»Was tun sie dagegen? Nichts! Das amerikanische Volk muss wissen, dass sie nicht den Mut haben, etwas zu tun, um das Leben von Kindern zu retten!«

Der Demokratische Abgeordnete Bowman greift seine Kollegen, die Republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus an, die statt strengerer Waffengesetze für mehr Waffen an Schulen plädieren.

»Moment, wovon reden Sie?«

»Ich rede von Waffengewalt!«

Prompt kommt es vor dem Plenarsaal zu einer erhitzten Diskussion mit dem republikanischen Abgeordneten Thomas Massie. Der will statt verschärfter Waffengesetze ausgerechnet ein Gesetzesentwurf einbringen, der Lehrer und Schulpersonal erlaubt, Waffen zu tragen – der Umgang beider politischer Lager mit der Waffenfrage könnte gegensätzlicher nicht sein.

Die folgende Auseinandersetzung der Abgeordneten dokumentiert, wie festgefahren die Positionen sind:

Jamaal Bowman, Dem. Abgeordneter Tennessee

»Ich kenne mich an Schulen aus! Ich war Schuldirektor und habe während meiner Karriere Kinder jeden Tag beschützt!«

Thomas Massie, Rep. Abgeordneter Tennessee

»An den Schulen, an denen Lehrer Waffen tragen dürfen, hat es noch nie eine Schießerei gegeben. Wir haben Waffen hier, um uns zu schützen. Und er glaubt, dass Kinder es nicht brauchen.«

Die Schüler aus Nashville, die ins Kapitol gekommen sind, sehen das allerdings anders.

Aly Goetetinfger, Schülerin 17 Jahre

»Sie machen es viel zu einfach, an Waffen zu kommen - für Menschen, die eine potenzielle Bedrohung darstellen könnten. Ich habe gehört, dass der Schütze der Schießerei am Montag alle seine Waffen legal erworben hat. Und jetzt versucht man, das verdeckte Tragen von Waffen zuzulassen, so dass auch Teenager Waffen tragen können. Und ich glaube nicht daran, dass es das Problem löst, wenn man mehr Menschen bewaffnet.«

Chloe Spangler, Schülerin 16 Jahre

»Ich bin mein ganzes Leben lang mit der Angst aufgewachsen, in der Schule erschossen zu werden. Ich möchte für mehr Waffenkontrolle kämpfen, weil ich es leid bin, dass mein Leben einer Schusswaffe untergeordnet wird. Und ich möchte, dass Schüler die Möglichkeit haben, ihre Stimme zu erheben, denn sie sind diejenigen, die betroffen sind.«

Drei demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses hatten sich den Protesten gegen Waffengewalt im Kapitol angeschlossen. Sie wurden daraufhin ihrer Ausschussaufgaben enthoben und müssen nun mit dem Ausschluss aus dem Repräsentantenhaus rechnen. Einer von ihnen, der Abgeordnete Justin Jones, zeigte sich bei Twitter empört:

Twitter/Brotherjones

Justin Jones, Dem. Abgeordneter Tennessee

»Unsere Abgeordneten-Chipkarten wurden bereits ausgeschaltet. So sieht keine Demokratie aus.«

Während Schüler in ganz Nashville erneut auf die Straßen gingen, veröffentlichte die Polizei mehr Informationen zur Tat: Angeblich habe der Schütze das Massaker über Monate geplant. Er hatte bei dem Angriff 152 Schüsse abgefeuert – mit drei Waffen, darunter zwei Sturmgewehren.