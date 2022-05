Die Szenen sind einem längst vertraut, wie ein Horrorfilm, den man schon viel zu oft gesehen hat. Trotzdem flimmern sie gerade erneut über die Bildschirme. Flüchtende Betroffene. Weinende Familien. Polizisten bei der grausigen Spurensicherung. Die TV-Helikopter dokumentieren alles gnadenlos.

Der jüngste Tatort: eine Grundschule in Uvalde, einem Ort im stillen Westen von Texas mit rund 25.000 Einwohnern, fast drei Viertel davon Latinos. Mindestens 19 Kinder und eine Lehrerin hat ein Mann dort am Dienstag erschossen. Die Bluttat schockiert, doch sie überrascht kaum. Im Land der politisch tolerierten Massaker sind selbst junge Schülerinnen und Schüler längst nicht mehr sicher.

Es ist das schlimmste Verbrechen dieser Art seit dem Grundschulmassaker von Sandy Hook im Dezember 2012, bei dem 20 Kinder und sechs Erwachsene starben. Und es ist schon jetzt, mit den vorläufigen Zahlen, tödlicher als 2018 die Highschool-Schießerei von Parkland in Florida, bei der 17 Menschen umkamen, 14 davon Teenager.

Bild vergrößern »Warum?« US-Präsident Joe Biden am Dienstagabend Foto: JIM LO SCALZO / POOL / EPA

»Schon wieder«, sagt Joe Biden, als er sich am späten Abend im Weißen Haus vor die TV-Kameras stellt, neben ihm First Lady Jill Biden, ganz in Schwarz. »Ich hatte gehofft, dass ich das nicht wieder tun müsste.« Der US-Präsident ist bewegt und empört zugleich, er seufzt und räuspert sich, ringt nach Worten, trotz des Teleprompters.

»Wann in Gottes Namen werden wir uns der Waffenlobby entgegensetzen?«, fragt er. Erst Stunden zuvor ist er von seiner Südostasienreise zurückgekehrt – eine Reise, vor deren Beginn er die Hinterbliebenen eines anderen, rassistisch motivierten Schusswaffenattentats in einem Supermarkt im Bundesstaat New York hatte trösten müssen. »Genug ist genug« Biden hat noch eine weitere persönliche Verbindung. Nach Sandy Hook war er als Vizepräsident von Barack Obama mit der Waffenproblematik betraut worden. Schon da blieb er erfolglos: Ein landesweites Verbot von Sturmgewehren scheiterte, auch dank des Widerstands texanischer Republikaner. Seitdem, sagt Biden nun, habe es an Schulen mehr als 900 Schusswaffenvorfälle gegeben. »Warum?«, fragt er. »Warum sind wir bereit, mit diesem Gemetzel zu leben?«

»Genug ist genug«, sagt auch Vizepräsidentin Kamala Harris in Washington. »Wir müssen als Nation die Courage haben, zu handeln.«

Bild vergrößern Beklemmende Routine: Uniformierte Beamte in Uvalde Foto: MARCO BELLO / REUTERS

Dem unabhängigen Gun Violence Archive zufolge ist dies bereits die 213. US-Massenschießerei in diesem Jahr – fast zehn pro Woche. 27 davon ereigneten sich an Schulen, nur sieben weniger als im gesamten letzten Jahr. Nach etwas anders berechneten Statistiken des FBI hat sich die Zahl der US-Massenschießereien in den vier Jahren zwischen 2017 und 2021 verdoppelt. Allein von 2020 bis 2021 hätten sie um mehr als 50 Prozent zugenommen. Fast alle Täter waren Männer. Doch schon verläuft das Ritual auch diesmal wieder mit beklemmender Business-as-usual-Routine. Man gibt sich entsetzt, zitiert Statistiken, eruiert die Lebensgeschichten der Opfer und des Täters. Doch wird sich etwas ändern? »Nichts wird unternommen werden«, sagt Charles Ramsey, der frühere Polizeichef von Philadelphia und Washington, abends auf CNN. »Absolut nichts.«

Zwei Gewehre zum 18. Geburtstag Das zeigt sich nicht zuletzt am texanischen Gouverneur Greg Abbott, der die ersten Details des Amoklaufs bekannt gibt. Der erzkonservative Republikaner spricht monoton von einer »sinnlosen Tat«, einer »furchtbaren Tragödie, die im Staat Texas nicht geduldet werden kann«. Doch nicht mal ein Jahr zuvor hat Abbott ein neues Gesetz unterzeichnet, dass das Tragen von Schusswaffen in Texas erleichtert – ohne Waffenschein, ohne jegliches Training. Dieses Gesetz, warnte die demokratische Kongressabgeordnete Veronica Escobar damals, »wird zu mehr Gewalt und Verlust führen«. Sie sollte Recht behalten.

Die Gewalt kommt in Person eines Teenagers, den die Behörden als 18-Jährigen identifizieren, der auf eine nahe Highschool gegangen sei. Er habe eine schusssichere Weste getragen und zwei Waffen dabei gehabt, die er sich zum 18. Geburtstag gekauft habe. CNN meldete später zudem, er habe erst kürzlich ein Foto zweier halbautomatischer Gewehre in sozialen Medien gepostet.

Bild vergrößern Verzweifelte Suche: Frau im Betreungszentrum in Uvalde Foto: MARCO BELLO / REUTERS