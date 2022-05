Uvalde im US-Bundesstaat Texas. Eine Kleinstadt unter Schock und in Trauer, nach dem jüngsten Schulmassaker in den Vereinigten Staaten, mit 21 Toten. Es ist das tödlichste seit 2012 an der Sandy Hook Elementary School im Bundesstaat Connecticut, mit damals 26 Toten. Die Menschen in Uvalde trauern vor allem um die 19 Mädchen und Jungen, die der erst 18 Jahre alte Täter erschossen hatte, bevor er selbst von der Polizei getötet wurde. Hier, in dieser Grundschule.

George Rodriguez, Großvater

»Das ist Jose Flores. Zeigen Sie ihn dem Bundesstaat, dem ganzen Land, der Welt. Als er gestorben ist, bin ich mit ihm gestorben. Man weiß nicht, ob es ein Krimineller ist, bis er eine Tat begeht. Warum gibt man diesem Typen eine Waffe? Und er geht los und erschießt kleine Kinder? Das ist schon zu oft passiert. Und jetzt ist es uns passiert. Das muss aufhören!«

Nur vier Autostunden entfernt begann am Freitag der Jahreskongress der mächtigen Waffenlobby NRA, der »National Rifle Association« – deren Besucher von wütenden und verzweifelten Protesten empfangen wurden.

Matthew, Demonstrant

»Wir fühlen uns wie lebende Tote. Jeder von uns könnte das nächste Opfer eines dieser Massenschießereien sein.«

Adrienne, 8 Jahre alt

»Ich habe Angst, in die Schule zurückzugehen. Ich will nicht die Nächste sein. Ich möchte ein Leben haben, und nicht einfach sterben.«

Drinnen werden unterdessen auf mehr als 50.000 Quadratmetern die neuesten Waffenmodelle begutachtet – von alten wie jungen Besuchern. Schätzungen zufolge gibt es in den USA mehr Schusswaffen als Menschen (Quelle: Small Arms Survey, 2017). Auf 100 Einwohner kamen zuletzt 121 Waffen.

Reporter:

»Was denken Sie über die Proteste draußen?«

Kongressbesucher:

»Sie haben das Recht, das zu tun. Solange sie nicht irgendwelche Gewalt anzetteln oder den Besuchern der Convention Probleme machen. Ich sehe da kein Problem. Wir alle haben das Recht, zu äußern, woran wir glauben.«

Dieses Recht nutzte auch ein ehemaliger US-Präsident: Donald Trump. Um sich bei möglichen künftigen Wählern beliebt zu machen, teilte er den Waffenfans mit, wie er auf das jüngste Schulmassaker reagieren würde.

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident

»Jedes (Schul-) Gebäude sollte nur einen einzigen Zugang haben. Es sollte eine sichere Umzäunung geben, Metalldetektoren und den Einsatz neuer Technologie, um sicherzustellen, dass kein Unbefugter jemals mit einer Waffe die Schule betreten kann.«

Weitere Forderungen: Schusssichere Türen, abschließbare Klassenzimmer, und:

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident:

»Von heute an sollte an jeder Schule in Amerika jederzeit ein Polizeibeamter oder eine bewaffnete Sicherheitskraft im Dienst sein.«

Trump sprach sich ausdrücklich gegen Waffenverbote aus. Im Gegenteil: Auch Lehrkräfte sollten verdeckt Waffen tragen dürfen. Dass mehr Bewaffnung nicht zwingend ein wirksames Mittel gegen solche Attentate ist, zeigt gerade das jüngste Massaker in Uvalde. Die texanische Polizei und der republikanische Gouverneur Greg Abbott stehen massiv in der Kritik dafür, dass die ersten Polizisten die Schule nur wenige Minuten nach dem Täter erreichten. Dass es aber 50 Minuten dauerte, bis die Polizei in das Klassenzimmer eindrang und den Täter erschoss. Für strengere Waffengesetze sprach sich bei den Protesten gegen den NRA-Kongress in Houston auch der demokratische Politiker Beto O’Rourke aus.

Beto O’Rourke

Politiker, Demokratische Partei

»Wir wollen sichergehen, dass kein Elternteil jemals wieder das Härteste durchmachen muss, was man auch nur erleben kann. Das, was die Eltern in Uvalde jetzt gerade durchmachen. Handeln ist das Gegenmittel zu Verzweiflung. Es ist der Schlüssel zum Sieg. Und es ist nötig, wenn wir jemals etwas ändern wollen. Seid ihr bereit zu handeln?

Doch die Fronten zum Thema Waffenbesitz in den USA bleiben wohl auch nach dieser Tragödie verhärtet. Die Befürworter dürften jedenfalls nicht müde werden, Waffenbesitz zu rechtfertigen, mit Argument wie diesem:

NRA-Kongress-Besucher:

»Schusswaffen sind nicht bösartig. Menschen, die ein Verbrechen begehen, sind bösartig.«