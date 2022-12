Im Norden des Kosovo ist es am Sonntag verstärkt zu Spannungen gekommen. In der mehrheitlich von ethnischen Serben bewohnten Region gab es Schusswechsel und Straßenblockaden, wie Medien berichteten. Beamte seien von drei verschiedenen Gruppen in der Nähe des Grenzübergangs Bernjak beschossen worden, teilte die Polizei mit.