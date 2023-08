Ihre gute Nachricht

Sandra aus Magdeburg schrieb uns:

»Hallo Team von Alles Gute,

ich erfreue mich an Ihren Beiträgen und bin positiv gestimmt über all das Gute in der Welt. Ich habe gestern, im 24-Stunden-Bereitschaftsdienst als Operationsschwester ein sehr schönes Erlebnis erfahren dürfen. Eine alte Dame aus dem Pflegeheim, dement und sehr krank, hatte einen Oberschenkelhalsbruch erlitten und sollte operiert werden. Ihr Zustand war jedoch äußerst kritisch und ihre Werte zeigten, dass sie die Operation nicht überleben würde. Die Patientin lag schon auf dem OP-Tisch. Unser beherzter, junger Anästhesist, der auch Geriater ist, nahm sich daraufhin der alten Dame an, wir gaben ihr ein Schmerzmittel, sagten dem OP-Team Bescheid, dass der Eingriff nicht stattfinden würde und blieben bei ihr, bis sie diese Welt verlassen hatte. So wurde ihr das Sterben während der Operation erspart. Für mich war es ein sehr bedeutender Moment, zu sehen, dass ein Mensch in Würde sterben darf, ohne dass noch Maßnahmen an ihm durchgeführt werden, die nicht zum Erfolg führen würden. Es wäre schön, wenn es mehr von diesen Ärzten gäbe, die in einem Patienten nicht nur eine Abrechnungsnummer sehen.«

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bleiben Sie optimistisch!

Ihre Lena Greiner, Team- und Projektleiterin »Globale Gesellschaft« im Auslandsressort