Im vergangenen Dezember kamen sie nach Argentinien, weit weg vom Krieg. Zuerst wohnten sie in Airbnbs, dann zogen sie in einen Apartmentkomplex mit Swimmingpool und Sicherheitsdienst für 1200 Dollar im Monat. Die Preise für Kurzzeitvermietungen würden derzeit mit jeder Verlängerung erhöht, erzählen sie. Geld sei allerdings nicht ihr Problem. Die Geburt in der Privatklinik kostete rund 3800 Dollar. Weil ihre Kreditkarten aufgrund der Sanktionen im Ausland gesperrt sind, haben sie ihr Geld unter anderem in Bitcoin angelegt und überweisen an sich selbst per Western Union.

»Wenn Putin stirbt, können wir zurückgehen«, erklärt Levoshin. Viel mehr will er zur Politik seines Landes nicht sagen. Zu Hause in Moskau hat er ein Start-up, das Flugtaxis entwickelt, wie in »Das fünfte Element«. Weil er auch staatliche Förderungen erhielt, haben sich die Investoren aus den USA und Europa seit Kriegsbeginn zurückgezogen. Dafür erhalte sein Unternehmen Mails von der russischen Regierung. »Ich will nicht, dass meine Maschinen im Krieg eingesetzt werden«, sagt er. Also soll nun auch die Firma ins Ausland umziehen.

Jeden Morgen geht das Paar im schicken Coffeeshop »Padre« in Palermo Avocadotoast und Fruchtsäfte frühstücken. Gordienko trägt Sommerkleider, er blumige Hawaii-Hemden. Der kleine Leo nuckelt an Gordienkos Brust. Levoshin mag die argentinischen Steaks, seiner Frau gefiel besonders die Frida Kahlo Ausstellung. Sie haben viele russische Freunde, suchen derzeit eine Nanny. Die Einheimischen seien freundlich. Sie wünschen sich nun eine große Familie. Beiläufig erwähnt Levoshin noch zwei Töchter aus einer früheren Beziehung in Russland, aber das ist weit weg.

Wer ihnen zuhört, bekommt den Eindruck, dass sie gerade ein großes Abenteuer erleben, den südamerikanischen Traum, jenen Cocktail aus Sonne und Jetztzeit, gepaart mit der Schwerelosigkeit der Eliten und einer gewissen geopolitischen Bedeutungslosigkeit der Region, die sich in diesen Tagen als Vorteil erweist.