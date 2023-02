In Virginia soll die Auswertung von Menstruationsdaten durch Strafbehörden, etwa im Fall eines Schwangerschaftsabbruches, auch in Zukunft weiter möglich bleiben. Wie mehrere Medien, darunter die »Washington Post «, berichten, blockierte der republikanische Gouverneur des Bundesstaates, Glenn Youngkin, ein Gesetz, das vorsah, die Evaluation dieser Gesundheitsdaten in dem Staat zu verbieten.