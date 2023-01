Bei Gewaltverbrechen in Schweden ist ein Mann getötet worden. Der Hintergrund der Tat: mutmaßlich einer der vielen eskalierenden Bandenkriege in Schweden. In und um Stockholm wurden allein in der Nacht zum Samstag mehrere Schießereien und eine Explosion gemeldet. Festnahmen gab es zunächst nicht. »Die Bandenkriminalität eskaliert«, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson dem Sender SVT. »Das sind Menschen mit einem extremen Gewaltpotenzial, die auf der Suche nach Rache oder Status die Sicherheit und Freiheit anderer Menschen bedrohen.«