Schweden will sich dem Nato anschließen. »Es gibt viel in Schweden, das es wert ist, verteidigt zu werden, und Schweden wird am besten in der Nato verteidigt«, hatte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson den Schritt bereits am Mittag im schwedischen Parlament begründet. Am Nachmittag folgte dann die offizielle Bestätigung.

Die regierenden Sozialdemokraten hatten schon am vergangenen Sonntag für eine Bewerbung um den Beitritt zu dem Militärbündnis plädiert. Fast alle Parteien im Parlament drückten ihre Unterstützung für den Beitrittsantrag aus. »Es gibt im schwedischen Parlament eine breite Mehrheit dafür, der Nato beizutreten«, sagte Andersson.

Finnland wird wohl folgen Es wird erwartet, dass auch Finnland sich in Kürze für einen Beitritt zur Nato ausspricht. Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin hatten dies bereits am vergangenen Donnerstag getan. In einer gemeinsamen Erklärung forderten die beiden Politiker, dass Finnland die Aufnahme in die westliche Militärallianz »unverzüglich« beantragen solle.