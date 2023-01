Die Türkei blockiert einen Beitritt Schwedens in die Nato, das belastet die Beziehungen zwischen Stockholm und Ankara seit Längerem. Eine makabre Protestaktion in Schweden wird die Stimmung nicht verbessern: Demonstranten hängten eine Puppe des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan an den Füßen auf. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag in Sichtweite des Stockholmer Rathauses.