Das Auswärtige Amt in Berlin wies zuletzt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen bereits darauf hin, dass sich die Gefahr von Terroranschlägen in Schweden nach Einschätzung des dortigen Nachrichtendienstes aufgrund der Koranschändungen erhöht habe. Man solle deshalb insbesondere an belebten Orten und bei ungewöhnlichen, nicht alltäglichen Ereignissen aufmerksam sein.

Zuletzt hatte die Terrorwarnstufe vier für einige Monate in den Jahren 2015 und 2016 gegolten, als Schweden außergewöhnlich viele Geflüchtete aufgenommen hatte. Sie war damals kurz nach den Terroranschlägen in Paris im November 2015 verhängt worden. Damals hatte die Terrormiliz Islamischer Staat zu Anschlägen in Europa aufgerufen.