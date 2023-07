Irak verspricht Dänemark Schutz der Botschaft

Auch in Dänemark hatten Koranverbrennungen zuletzt Aufsehen erregt. Am Dienstag entzündeten Demonstranten der Gruppe »Dänische Patrioten« einen Koran vor der ägyptischen Botschaft in Kopenhagen. Es war der dritte derartige Vorfall in Dänemark innerhalb einer Woche.

Iraks Außenminister Fuad Hussein sagte seinem dänischen Amtskollegen Lars Løkke Rasmussen, man sei entschlossen, die diplomatischen Vertretungen zu schützen. Mitarbeiter der dänischen Botschaft im Irak hatten das Land nach offiziellen Angaben zuvor verlassen – laut irakischen Angaben am Montag und damit am Tag der Koranverbrennung in Kopenhagen. Das dänische Außenministerium teilte laut der Nachrichtenagentur Reuters dagegen mit, die Botschaft in Bagdad sei für die Sommerferien seit dem 22. Juli geschlossen.