Eine Koranverbrennung vor einer Moschee in Stockholm sorgt nun für neuen Zündstoff in der Debatte – und internationale Kritik an Schwedens Regierung.

Marokko hat in Reaktion auf die Aktion nun seinen Botschafter in Schweden für unbestimmte Zeit für Konsultationen zurückgerufen und auch den schwedischen Geschäftsträger in Rabat einbestellt. Die schwedische Regierung habe »einmal mehr eine Demonstration erlaubt«, bei der der Heilige Koran verbrannt worden sei, kritisierte Marokkos Außenministerium. »Dieser erneute beleidigende und unverantwortliche Akt verschmäht die Gefühle von mehr als einer Milliarde Muslimen in dieser heiligen Zeit der Pilgerreise nach Mekka und des gesegneten Fests Eid Al-Adha«, hieß es.