Schweden hat der von Ankara geforderten Auslieferung eines türkischen Staatsbürgers zugestimmt. Es habe das Auslieferungsgesuch für den 29-jährigen Ömer Altun gebilligt, der in der Türkei wegen Betrugs zu 15 Jahren Haft verurteilt worden sei, erklärte das schwedische Justizministerium am Donnerstag. Die Auslieferung eines schwedischen Staatsbürgers, den die türkische Justiz der Mitgliedschaft in einer »Terrororganisation« beschuldigt, lehnte Stockholm hingegen ab.