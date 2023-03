»Die Türkei glaubt nicht, dass wir so weit sind«

Auch der schwedische Unterhändler Oscar Stenström dämpfte die Erwartungen einer zeitgleichen Aufnahme: »Die Türkei glaubt nicht, dass wir so weit sind.« Dies sei bei den Gesprächen in Brüssel in der vergangenen Woche von türkischer Seite klar zum Ausdruck gebracht worden, während dies gegenüber Finnland nicht geäußert worden sei.

Die Türkei fordert von Schweden unter anderem ein härteres Vorgehen gegen Aktivisten der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die Ankara als »Terroristen« bezeichnet. Zudem stört sich die türkische Regierung an prokurdischen Demonstrationen in Schweden. Für Verstimmungen hatte zuletzt auch eine Koranverbrennung in Stockholm durch einen Rechtsextremisten gesorgt.