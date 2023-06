Prokurdische Demos in Stockholm

Hunderte Menschen mit PKK-Flaggen demonstrierten am vergangenen Sonntag in Stockholm gegen die Türkei und die Nato. Sie protestierten gegen auf Druck der Türkei verabschiedete Anti-Terror-Gesetze, die unter anderem die »Beteiligung an einer terroristischen Organisation« kriminalisieren.

Wie das Nachbarland Finnland hatte Schweden als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine die Nato-Mitgliedschaft beantragt. Beide Länder brachen so mit einer langen Tradition weitgehender militärischer Neutralität. Finnland wurde bereits am 4. April als 31. Mitglied der Nato aufgenommen.