Schweden will den Antiterrorkampf erleichtern. Am Mittwoch hat das Parlament ein neues Gesetz zum Verbot von Aktivitäten in Verbindung mit extremistischen Gruppen verabschiedet.

Das neue Gesetz kriminalisiert »die Beteiligung an einer terroristischen Organisation« und wird am 1. Juni in Kraft treten. Es wurde im 349-köpfigen schwedischen Parlament mit 268 Jastimmen angenommen.