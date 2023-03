Mit einer Aufnahme in die Nato-Militärallianz würden zwei Jahrhunderte militärischer schwedischer Blockfreiheit zu Ende gehen. Auslöser für den historischen Wandel war der russische Einmarsch in die Ukraine. Auch Finnland bemüht sich seitdem um einen Beitritt. Zur Aufnahme in das Bündnis ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich. Schwedens Verteidigungsminister Tobias Billström zeigte sich vor der Abstimmung optimistisch, dies bis zum Nato Gipfel im Juli in Vilnius erreichen zu können.