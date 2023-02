In einem seltenen Schritt hat die schwedische Polizei eine Protestaktion vor der türkischen Botschaft in Stockholm verboten, bei der erneut ein Koran verbrannt werden sollte. Eine ähnliche Aktion im Januar habe »die Drohungen gegen sowohl die schwedische Gesellschaft allgemein, aber auch gegen Schweden, schwedische Interessen im Ausland und Schweden im Ausland verstärkt«, begründete die Polizei am Mittwoch ihre Verweigerung einer Demonstrationsgenehmigung.