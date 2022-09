Wurzeln in der schwedischen Neonaziszene

Erstmals in der Geschichte Schwedens könnten also die Schwedendemokraten Teil der Regierung werden. Die Partei hat ihre Wurzeln in der schwedischen Neonaziszene und wurde 1988 gegründet. Seit den Wahlen 2010 sitzen die Schwedendemokraten im Parlament. Der Parteivorsitzende Jimmie Åkesson bezeichnete die Muslime im Land als Schwedens »größte Bedrohung seit dem Zweiten Weltkrieg«.

Für den rechten Block könnte seine Partei zum Königsmacher werden. Allerdings muss eine Unterstützerpartei in Schweden längst nicht Teil der Regierungskoalition sein. Sie könnte auch eine Minderheitsregierung mittragen und bei Entscheidungen in deren Sinne abstimmen. Åkesson hat jedoch bereits deutlich gemacht, dass er andere Vorstellungen von der künftigen Rolle seiner Partei in der schwedischen Politik hat.