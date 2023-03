Tatarinzew hatte in der Vergangenheit wiederholt mit derben Äußerungen auf sich aufmerksam gemacht. Noch vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte der Botschafter in Stockholm über drohende westliche Sanktionen gesagt: »Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, aber wir scheißen auf Ihre ganzen Sanktionen.«

Hintergrund der aktuellen Äußerungen Tatarinzews ist, dass Schweden und Finnland als Reaktion auf den Ukrainekrieg der Nato beitreten wollen. In der vergangenen Woche hatte das schwedische Parlament für den Nato-Beitritt gestimmt. Mit einer Aufnahme würden zwei Jahrhunderte militärischer Blockfreiheit Schwedens enden.