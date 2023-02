Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kündigte am Rande eines Treffens mit seinen Nato-Kollegen in Brüssel an, er werde dazu im Anschluss eine Erklärung mit dem Nato-Land Dänemark und dem Beitrittskandidaten Schweden unterzeichnen. »Mehr Mitglieder bedeuten mehr Sicherheit und weniger Kosten für jedes einzelne Mitgliedsland«, sagte Pistorius. Zu der Initiative gehören damit künftig die Hälfte der 30 Nato-Staaten sowie die Beitrittsanwärter Finnland und Schweden.