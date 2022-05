Die Beitrittsdokumente sind eingereicht: Schweden und Finnland haben offiziell die Mitgliedschaft in der Nato beantragt. Botschafter der beiden Staaten übergaben Generalsekretär Jens Stoltenberg die entsprechenden Papiere am Morgen in der Brüsseler Bündniszentrale.

Grund für Schwedens und Finnlands Wunsch nach Aufnahme in die Militärallianz sind Sicherheitssorgen, die in den Ländern im Zuge von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine aufkamen. Beide Staaten verfolgten bis dahin entschieden eine Politik der militärischen Bündnisfreiheit.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärte seine Haltung mit der angeblichen Unterstützung Finnlands und Schwedens für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien. Im Zuge dessen bezeichnete er beide Staaten, sich wie ein »Gästehaus für Terrororganisationen« zu verhalten.

Erwartet wird, dass die Türkei für eine Aufgabe ihres Vetos Zugeständnisse bei Waffengeschäften erwartet. So will die Regierung in Ankara in den USA F-16-Kampfjets kaufen – in Washington war ein solcher Deal zuletzt aber politisch umstritten.

Stoltenberg trotz türkischer Blockade optimistisch

Generalsekretär Stoltenberg geht nach eigenen Worten dennoch davon aus, dass die Probleme mit der Türkei rasch gelöst werden können. »Wir sind entschlossen, alle Fragen zu klären und schnell zu einem Ergebnis zu kommen«, sagte er.