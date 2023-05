Drei Menschen sind beim Absturz eines Touristenflugzeugs im Westen der Schweiz ums Leben gekommen. Der Pilot und die zwei Passagiere starben am Samstag bei dem Unglück nahe der Gemeinde Les Ponts-de-Martel, wie die Polizei des Kantons Neuenburg mitteilte. Demnach war der Pilot am Morgen vom nahen Flughafen La Chaux-de-Fonds für einen Rundflug gestartet. Gegen 10.20 Uhr sei das in der Schweiz zugelassene Flugzeug in einen Wald gestürzt.