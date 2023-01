Am Holocaust-Gedenktag Politiker in Schweizer Kanton Genf wollen Nazisymbole verbieten

Wer in der Schweiz Nazisymbole wie den Hitlergruß zeigt, macht sich nicht in jedem Fall strafbar. Nun wollen Politiker im Kanton Genf dagegen vorgehen. Viele ähnliche Versuche scheiterten jedoch in der Vergangenheit.