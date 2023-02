Italienische Behörden haben der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye Neapel als neuen Hafen für ihre mehr als 100 aus dem Mittelmeer geretteten Menschen zugewiesen. Die Crew der »Sea-Eye 4« rechne damit, am Montag am neuen Ziel anzukommen, sagte Sprecher Maximilian James der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.