»Sea-Eye 4« Deutsche Seenotretter dürfen mit 87 Geflüchteten in Sizilien anlegen

Das deutsche Seenotrettungsschiff »Sea-Eye 4« darf mit 87 Geflüchteten an Bord nach fast zwei Wochen Wartezeit in Sizilien anlegen. Die italienischen Behörden wiesen den Rettern Pozzallo im Süden der Mittelmeerinsel als sicheren Hafen zu, wie die Organisation Sea-Eye am Abend mitteilte.