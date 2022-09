»Statt 'Mutter, Italienerin, Christin' sagen wir 'Seenotrettung, Menschenrechte, Sea-Watch 5'«, erklärte Sea-Watch-Vorstand Johannes Bayer mit Verweis auf die Selbstbezeichnung der Rechtsaußen-Wahlsiegerin Giorgia Meloni. Die Hilfsorganisation nannte das neue Schiff eine »Kampfansage an den Rechtsruck in Italien«. Stimmen für Melonis Partei Fratelli d'Italia (FDI) und ihr Bündnis seien auch Stimmen »für eine illegitime Einschränkung des Rechts auf Asyl und Migration« gewesen, hieß es in der Mitteilung.