Erster Auftritt des Ex-Kanzlers im Parlament Und plötzlich hält der Abgeordnete Kurz eine Regierungserklärung

An seinem ersten Tag in neuer Funktion steht Sebastian Kurz nicht auf der Rednerliste des Parlaments. Überraschend spricht er doch – als Vorwürfe einer Löschaktion in der Regierungszentrale kursieren.