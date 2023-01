»Möge das Jahr 2023 ein gutes werden« , wünschte Kurz seinen Followern. Diese Hoffnung dürfte er durchaus auch für sich selbst geäußert haben. Gegen Kurz ermittelt weiterhin die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Falschaussage sowie auf Beihilfe zur Bestechlichkeit und Untreue.

Giftiger Cocktail

»Der Cocktail aus Korruption und Krisen ist Gift«, urteilte im Nachrichtenmagazin »Profil« zuletzt der frühere Parteichef Reinhold Mitterlehner. Und Bundespräsident Alexander Van der Bellen stellte in seiner Neujahrsansprache fest, dass es bedauerlicherweise immer noch »Zweifel an der Integrität der Politik« in Österreich gebe. Der durch Korruptionsaffären am Gebäude der österreichischen Demokratie verursachte »Wasserschaden« sei längst nicht behoben. Schlimmer noch: »Die Generalsanierung hat noch immer nicht begonnen.«