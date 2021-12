Podcast »Inside Austria« Was von der Ära Sebastian Kurz bleibt – und wie es weitergeht

Sebastian Kurz tritt von allen politischen Ämtern zurück. Warum kommt der Rückzug gerade jetzt – und was bedeutet er für die Machtverhältnisse in Österreich? Darum geht es in unserem Podcast »Inside Austria«.

Zsolt Wilhelm und Lucia Heisterkamp Von