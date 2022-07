Rund sieben Monate ist es her, dass Sebastian Kurz der Politik den Rücken kehren musste. Nach umfangreichen Korruptionsermittlungen gegen ihn und seine Partei war der Druck Anfang Dezember 2021 zu groß geworden, der damalige Kanzler trat von allen politischen Ämtern zurück. Inzwischen hat der Politiker, der lange als Wunderknabe der europäischen Konservativen galt, neue Wege in der Privatwirtschaft eingeschlagen. Er ist als Berater in die Techfirma des deutsch-amerikanischen Investors Peter Thiel eingestiegen. Und er will nun selbst ein Unternehmen gründen – gemeinsam mit einem ehemaligen Großspender der ÖVP.