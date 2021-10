Podcast über Sebastian Kurz Intrigen, Machtspiele und eine Erpressung

Ein geheimer Masterplan, der Sebastian Kurz ins Kanzleramt führt – darum geht es in der dritten Folge von »Inside Austria«. Hören Sie, wie Kurz von 2016 an die eigene Regierung sabotierte, um selbst an die Macht zu kommen.

und Zsolt Wilhelm Von Sandra Sperber