Der Pazifik vor der Küste Oregons. Ein Rettungsschwimmer der US-Küstenwache bahnt sich seinen Weg zu einem havarierten Boot, da passiert es: Bis zu sechs Meter hohe Wellen drehen die »Sandpiper« einmal um ihren eigenen Kiel.

Die am Wochenende von der U.S. Coast Guard veröffentlichten Aufnahmen zeigen die Rettungsaktion vom vergangenen Freitag. Das rund elf Meter lange Boot war durch die hohe Dünung in Seenot geraten.

Ein herbeigerufener Helikopter setzte den Rettungsschwimmer trotz des Wellengangs in der Nähe des Bootes ab. Der Bootsführer wurde über Bord gespült, trotzdem gelang es dem Rettungsschwimmer, ihn zu bergen. Per Seilwinde brachte die Helikopter-Crew beide in Sicherheit.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut dem US-Sender CNN wird er verdächtigt, das Boot gestohlen zu haben. Die Polizei nahm den Mann fest, die Ermittlungen dauern an.