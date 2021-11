Seenotrettung im Mittelmeer »Sea-Eye 4« rettet Hunderte Migranten

Das deutsche Seenotrettungsschiff »Sea-Eye 4« hat in mehreren Einsätzen mehr als 800 Schutzsuchende aus dem Mittelmeer gerettet und so viele Menschen an Bord wie nie zuvor. Nun gelte der Ausnahmezustand.