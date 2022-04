Die Ukraine will Russlands militärische Versorgungslinien auch jenseits seiner Landesgrenzen unterbrechen. Die Regierung in Kiew hat Angriffe auf Militärziele in Russland angekündigt. »Russland hat Zivilisten angegriffen und getötet«, schrieb Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Donnerstag bei Twitter. »Die Ukraine wird sich auf jede mögliche Weise verteidigen, einschließlich Attacken gegen Lager und Stützpunkte der russischen Mörder. Die Welt erkennt dieses Recht an.«