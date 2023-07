In Polen und der Ukraine wird in diesen Tagen an die Opfer der Massaker erinnert. Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki sagte am Freitag, ohne eine restlose Aufklärung der Verbrechen werde Russland diese Karte nutzen, um Ukrainer und Polen gegeneinander auszuspielen. Russland behauptet immer wieder ohne Grundlage, Polen wolle sich im Zuge des seit mehr als 500 Tagen laufenden Krieges Gebiete in der Westukraine zurückholen.

Das EU- und Nato-Land Polen hat knapp 1,6 Millionen Geflüchtete aus der benachbarten Ukraine aufgenommen. Zudem hat sich Polen seit Beginn des russischen Angriffskriegs als einer der standhaftesten Unterstützer der Ukraine im Westen erwiesen.