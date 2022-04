Selenskyj vor dem Uno-Sicherheitsrat »Sind Sie bereit, die Uno dichtzumachen?«

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine:

»Meine Damen und Herren, sind Sie bereit die Vereinten Nationen dichtzumachen? Sind die Zeiten des Völkerrechts vorbei? Falls die Antwort ›nein‹ lautet, müssen Sie handeln. Jetzt.«

Per Videoschalte spricht der ukrainische Präsident am Dienstagabend zum Uno-Sicherheitsrat. Er verlangt Konsequenzen für Russland – wegen der Morde an Zivilisten in der Ukraine.

Am Montag hatte Selenskyj den Ort Butscha besucht. Dort hatten russische Truppen nach ihrem Abzug offenbar mit Absicht getötete Anwohner auf den Straßen liegen lassen. Das gezielte Töten von Zivilisten ist nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine:

»Russland will die Ukrainer zu stummen Sklaven machen. Russische Kräfte rauben schamlos unsere Städte aus, die Dörfer, die sie eingenommen haben. Das sind Plünderungen im großen Maßstab. Sie stehlen alles. Vom Essen bis hin zu goldenen Ohrringen, die sie Menschen einfach aus den Ohren reißen.«

Nach der Charta der Vereinten Nationen ist es die oberste Aufgabe des Sicherheitsrates »durch gemeinsame Maßnahmen internationalen Frieden und Sicherheit« zu gewährleisten. Als ständiges Mitglied in diesem Gremium hat Russland allerdings ein Veto-Recht. Deshalb kann die Uno keine Friedenstruppen in die Ukraine schicken.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine:

»Entweder Sie entfernen Russland als Urheber des Krieges aus dem Rat. Damit verhindern Sie, dass der Aggressor Maßnahmen gegen seine eigene Aggression blockiert. Oder Sie zeigen, dass es mit einer anderen Reform möglich ist, Frieden zu gewährleisten. Falls Ihre Zusammensetzung keine Alternativen zulässt, dann bleibt Ihnen nur, sich aufzulösen.«

Nach Selenskyjs Rede sprach auch der russische Uno-Botschafter vor dem Sicherheitsrat. Er leugnete russische Kriegsverbrechen und wiederholte die Kreml-Propaganda, wonach große Teile der ukrainischen Bevölkerung dem Nationalsozialismus anhingen.

Wassili Nebensja, russischer Uno-Botschafter:

»Wir müssen den bösartigen Nazi-Tumor wegschneiden, der die Ukraine auffrisst. Und der bald auch begonnen hätte, Russland aufzufressen.«

Die anderen Mitglieder des Sicherheitsrates nahmen diese Rede mit diplomatischer Zurückhaltung hin. In ihren Beiträgen betonten sie ihre Verbundenheit mit Selenskyj. Dass dessen Forderungen nach einer Reform des Sicherheitsrates aber umgesetzt werden, gilt noch als unwahrscheinlich.