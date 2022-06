Ortsmarke: Krementschuk, Region Poltawa

Flammen schlagen aus einem Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk. Etwa eintausend Menschen sollen sich in dem Gebäude befunden haben, als der Luftalarm losging, berichten ukrainische Behörden. Kurz darauf schlugen Raketen ein, abgefeuert wohl von einem russischen Langstreckenbomber.

Mindestens 18 Menschen sind tot. Rettungskräfte rechnen mit weiteren Todesopfern. Die Intensivstationen in der Gegend können die vielen Schwerverletzten kaum angemessen versorgen.

Ludmyla Mykhailets, Verletzte:

»Es hat mich Kopf voraus weggeschleudert. Splitter haben meinen Körper durchbohrt. Überall sind die Decken eingestürzt. Dann bin ich auf dem Boden gelandet. Ich wusste nicht, ob ich bei Bewusstsein bin oder nicht. Ich habe gar nichts mehr verstanden. Ich habe die Augen aufgemacht und einen großen Trümmerbrocken auf mir gesehen, also schrie ich um Hilfe. Irgendwoher kam Wasser. Das Wasser hat mich aufgeweckt.«

Mykola Mykhailets, Verletzter:

»Ich habe noch nie so viel Leid gesehen. Verbrannte Körper, andere waren blutüberströmt. Ein Mädchen ist gestürzt und wir haben versucht, ihr rauszuhelfen. Sie fiel wieder hin und verlor das Bewusstsein. Immerhin haben wir versucht, zu helfen.«

Einen Tag nach dem Angriff sind die Rettungskräfte weiterhin mit der Bergung beschäftigt. Mehr als 40 Vermisstenanzeigen seien bei den Behörden eingegangen, teilte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mit.

Wolodymyr Selenskyj, Ukrainischer Präsident:

»Der heutige Angriff auf das Einkaufszentrum in Krementschuk ist eine der dreistesten Terrorattacken in der Geschichte Europas. Eine friedliche Stadt, ein gewöhnliches Einkaufszentrum, Frauen und Kinder darin, gewöhnliche Zivilisten. Wer Raketen auf so ein Ziel schießen kann, sollte keinen Platz auf der Erde haben, das können nur Terroristen. Es war kein zufälliger Treffer. Es war ein präziser russischer Militärschlag – sie wollten exakt dieses Einkaufszentrum.«

Die Regierungschefs der G7-Staaten nannten den Angriff in einer gemeinsamen Erklärung »abscheulich«. Vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung gelten nach der Genfer Konvention als Kriegsverbrechen.