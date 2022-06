Rettungseinsatz unter Artilleriebeschuss. Diese Aufnahmen hat die ukrainische Polizei veröffentlicht. Sie sollen zeigen, wie Polizisten Zivilisten aus einem Luftschutzkeller evakuieren. Demnach entstand das Material in einem Ort rund 20 Kilometer nordwestlich des schwer umkämpften Sjewjerodonezk.

Ortsmarke: Prywillja, Region Luhansk

Immer wieder sind Einschläge zu hören.

Der Krieg um die Ostukraine ist inzwischen überwiegend zu einem Stellungskampf geworden, sagen Militärbeobachter. Die russischen Angreifer versuchen die Ukrainer durch andauernden Artilleriebeschuss zu zermürben. Ihr Vorteil: deutlich größere Materialvorräte. Während die Ukraine täglich etwa 5.000 bis 6.000 Artilleriegeschosse verschießen könne, feuere Russland im Donbass täglich zehnmal so viel ab, heißt es von ukrainischer Seite.

Wolodymyr Selenskyj, Ukrainischer Präsident:

»Keine großen Änderungen in den letzten 24 Stunden im Kampf um den Donbass. Intensive Kampfhandlungen in Sjewjerodonezk und Umgebung. Wie haben nach wie vor Todesfälle zu beklagen, die Verluste sind schmerzhaft für uns. Aber wir halten die Stellung. Das ist unser Land. Es ist überlebenswichtig, dass wir im Donbass bleiben. Je mehr Verluste der Feind dort erleidet, desto weniger Kraft hat er, seine Aggression fortzusetzen.«

Ein Kamerateam der Nachrichtenagentur Reuters hat Soldaten besucht, die in der Nähe der Front ihre Stellung halten. Der Dauerbeschuss und das Sterben der Kameraden scheint Spuren zu hinterlassen – trotz aller Durchhalteparolen.

Pavlo, Ukrainischer Soldat (28 Jahre alt):

»Die Situation ist angespannt. Den ganzen Tag wird geschossen. Manchmal gibt es eine Pause für eine Stunde oder zwei, aber dann geht’s wieder los. Artillerie, Granatenwerfer. Die feuern mit allem, was sie haben. Hier auf uns und hinter die Reihen, überall. Meine Gedanken zum Krieg? Putins Einmarsch ist vergeblich. Ich verstehe nicht mal, warum er es versucht hat. Er hat doch sein eigenes großes, reiches Land. Mach dort einfach deine Arbeit, dann können alle friedlich leben! Er hat Unordnung in seinem Land hinterlassen und dann gesagt: Na gut, dann greife ich die Ukraine an und mache auch dort Unordnung. Das ist, was ich über den Krieg denke. Wir werden durchhalten und gewinnen.«

Es sind die kleinen Erfolge, aus denen die Ukraine in dieser Phase des Krieges Hoffnung schöpft. Das kann schon die geglückte Evakuierung einiger Dutzend Zivilisten sein.