Selenskyjs Frontbesuch »Wir haben euch von den Soldaten etwas mitgebracht: Zuversicht«

Der Präsident in der Nähe der Front. Diese in der Nacht auf Montag veröffentlichten Videos sollen Wolodymyr Selenskyj im Donbas zeigen. In der umkämpften Region habe er mehrere Militärstützpunkte und Städte besucht, sagte der ukrainische Präsident.

Wolodymyr Selenskyj, Ukrainischer Präsident:

»Ich bin mit meinem Büroleiter in den Osten gefahren. Wir waren in Lyssytschansk und in Soledar. Ich bin stolz auf alle, die ich getroffen habe, deren Hände ich geschüttelt habe. Auf alle, denen ich meine Unterstützung ausgesprochen habe. Wir haben den Soldaten etwas mitgebracht. Dazu kann ich aber keine Details nennen. Und wir haben euch von den Soldaten etwas mitgebracht: Zuversicht.«

Selenskyjs Fahrt in die Nähe des Kampfgebiets soll die Moral in der Bevölkerung heben. Mehr als 100 Tage lang zehrt der Krieg nun schon an den Nerven der Ukrainer.

Ortsmarke: Kiew

Nachdem Kiew und der Westen des Landes in den letzten Wochen weitgehend von Beschuss verschont geblieben waren, schlugen am Wochenende in der Hauptstadt wieder Geschosse ein.

Diese Wartungshalle für Eisenbahnen wurde fast vollständig zerstört. Russland behauptet, dort hätten sich Panzer befunden, die der Westen geliefert habe. Die ukrainische Seite dementiert das.

Ortsmarke: Bachmut, Region Donezk

Im Osten ist die militärische Lage weiter festgefahren. Diese ukrainische Einheit habe tagelang unter schwerem Mörserbeschuss gestanden, erzählen sie Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters. Ihre Stellung konnten sie trotzdem halten und ausbauen.

Maxym, Ukrainischer Soldat:

»Was wir brauchen ist Nachschub, vor allem brauchen wir Panzerabwehrwaffen. Da sind inzwischen einige in Richtung unserer Stellung unterwegs. Damit können wir ihre Panzer zerstören, großen Schaden anrichten und den Feind dazu zwingen, dorthin zu fliehen, wo er herkommt. Das ist unsere Heimat, unser Land. Wir werden es nicht hergeben. Wir kämpfen für jedes Stückchen unseres Landes.«

Wladimir Putin drohte unterdessen mit verstärkten Angriffen, sollte der Westen weiter Waffen liefern. Auch mehr als 100 Tage nach Kriegsbeginn bleibt für die Kämpfer kaum Zeit zum Durchatmen.