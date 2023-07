Der Weg über den Atlantik zu den Kanarische Inseln hat sich für Migrantinnen und Migranten aus Westafrika zu einer neuen, gefährlichen Fluchtroute entwickelt. Nun hat der Senegal eine Rückholungsaktion mit Marokko begonnen. Knapp 480 Menschen aus dem Senegal, die in den vergangenen Wochen in Marokko aufgegriffen worden waren, sollen so zurück in ihre Heimat kommen. Die ersten 50 wurden nun ausgeflogen.