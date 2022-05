Zum Auftakt seiner Afrika -Reise hat Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) den von der weltweiten Ernährungskrise betroffenen Ländern des Kontinents Hilfe zugesagt und dem Senegal eine Zusammenarbeit bei der Gasförderung angeboten. Es mache Sinn, eine solche Kooperation »intensiv zu verfolgen«, dies sei ein »gemeinsames Anliegen«, sagte der Kanzler nach einem Gespräch mit dem senegalesischen Präsidenten Macky Sall in Dakar.

Es geht um die Erschließung eines Gasfelds vor der westafrikanischen Küste, an dem neben dem Senegal auch Mauretanien beteiligt ist. Man habe begonnen, sich darüber auszutauschen, sagte Scholz: »Wir werden das im Anschluss an diese Gespräche auch sehr intensiv auf Fachebene fortsetzen.« Sall betonte, der Senegal sei bereit, Europa mit Gas zu beliefern. Der Kanzler zeigte sich auch zu einer stärkeren Kooperation bei den erneuerbaren Energien bereit. Er besuchte zum Abschluss seines Aufenthalts in Dakar eine Solaranlage.