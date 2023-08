Sene spricht Englisch mit britischem Akzent, französisch mit senegalesischem Akzent, und perfektes Russisch. Sie hat lange in Moskau gelebt, ihre Mutter ist Ukrainerin, ihr Vater Senegalese, im Krieg steht sie klar auf Putins Seite. »Die Abkehr Westafrikas von Frankreich hätte schon viel früher passieren müssen«, sagt sie.

Vor Kurzem war die Leiterin des Kalinka-Zentrums in Sankt Petersburg, zum Russland-Afrika-Gipfel, an einem Stand hat sie den Senegal präsentiert. Ihr Geld verdient sie mit der Beratung russischer Firmen. »Ich bin ihre Türöffnerin hier«, sagt Sene. Auch »Russia Today« könnte bald im Senegal aufschlagen; das wird im Gespräch deutlich. »Ich kann mich erst äußern, wenn was unterschrieben ist«, sagt Sene grinsend. Die Geschäfte laufen offenbar gut.

Nun soll die Senegalesin in Dakar ein russisches Zentrum aufbauen, angeblich unabhängig von der Botschaft, zumindest finanziell. Das Geld komme von Spendern, vor allem Unternehmen, der verstorbene Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin sei aber nicht dabei gewesen, versichert sie.

Die Pläne sind groß: Hunderte Stipendien für senegalesische Schülerinnen und Schüler soll es geben, um nach Russland zu reisen. Sie wollen ein Netzwerk aus lokalen Journalisten aufbauen, kleine NGOs vor Ort unterstützen. In anderen Ländern Westafrikas heizen solche Netzwerke die antifranzösische Stimmung bereits kräftig an, verbreiten Desinformation, damit will das Zentrum aber nichts zu tun haben. Im Mai hat das Kalinka-Team eine Prozession durch Dakar zu Ehren der sowjetischen Gefallenen im Zweiten Weltkrieg organisiert, am Vormittag wurden russische Kriegsfilme gezeigt.

»Das Interesse an Russland wächst«, sagt Oumy Sene, und deswegen wachse auch ihr Zentrum. Irgendwann wollen sie ein richtiges Institut sein, so wie das deutsche Goethe-Institut oder das französische Institut français, ein Instrument der Soft Power eben. »Wir wollen ein wichtiger Player sein«, meint Sene, und will es nicht als Drohung verstanden wissen. Im Westen nimmt man es aber durchaus so wahr.