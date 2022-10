Junge Menschen, die am Samstag in Seouls beliebtem Stadtteil Itaewon zum ersten Mal seit drei Jahren praktisch ungehindert Halloween feiern wollten, gerieten in ein tödliches Gedränge, bei dem mindestens 151 Menschen starben .

Vierundzwanzig Stunden zuvor gab es bereits Warnzeichen, dass die Feierlichkeiten eine gefährliche Anzahl von Menschen anziehen würden. Am Freitagabend sah ein Zeuge der Nachrichtenagentur Reuters Menschenmengen in der Gegend, die sich bei einem Halloween-Straßenfest mit Ständen für Gesichtsbemalung und den Verkauf von Süßigkeiten und Kostümen dicht an dicht drängten.

Einen Tag später kehrten diese Menschenmassen zurück.

Den Behörden zufolge gab es keine organisierte Veranstaltung, die Tausende von Feiernden in die engen Gassen lockte, in denen so viele junge Menschen, darunter mindestens 22 Ausländer, starben. In den Sozialen Medien war jedoch zu sehen, dass Nachtclubs und Bars Halloween-Veranstaltungen und -Aktionen ankündigten, darunter auch Kooperationen mit einigen der angesagtesten Clubs für besondere Auftritte.

Die Menge der Feiernden, von denen einige noch im Teenageralter waren und viele Halloween-Kostüme trugen, vergnügte sich in den Bars, Nachtclubs und Restaurants, wo die Feierlichkeiten routinemäßig in die engen und oft steilen Seitenstraßen überschwappen.

Die Menschen drängten sich mehrere Blocks weit

Die Behörden untersuchen noch, was den Ansturm der Menschen ausgelöst hat, aber Zeugen und Aufnahmen in den sozialen Medien zeigten, dass sich die Menschen in den Straßen um die Gasse, in der viele der Todesopfer zu beklagen waren, mehrere Blocks weit drängten.

Kurz vor 22:20 Uhr brach Chaos aus, und die Polizei hatte zeitweise Mühe, die Menschenmenge unter Kontrolle zu bringen, wie Zeugen berichteten.