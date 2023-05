Serbiens Präsident Aleksandar Vučić will den Vorsitz seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS) niederlegen. »Dies ist der letzte Abend, an dem ich als Vorsitzender der SNS zu Ihnen spreche«, sagte er der Deutschen Presse-Agentur zufolge auf einer Großkundgebung der nationalistischen Präsidentenpartei in Belgrad. Am Samstag hält die SNS einen Parteitag ab . Wer ihm als Nachfolger an der Spitze der Partei folgen soll, gab Vučić demnach nicht bekannt.