Nicht überall in Europa wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine so scharf verurteilt wie in Berlin. Serbien etwa möchte weiter besondere Beziehungen zu Russland unterhalten und hat sich deshalb den westlichen Sanktionen gegen Moskau nicht angeschlossen. Bei Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) trifft das auf Unverständnis.

Nach einem Treffen der EU-Außenministerinnen und -minister in Luxemburg appellierte sie an Belgrad, den Strafmaßnahmen der EU künftig zu folgen. »Wenn man Mitglied der EU werden will, was Serbien werden möchte, dann ist es zentral, in solchen Momenten auch die Außenpolitik der EU und entsprechend die Sanktionen mitzutragen«, sagte Baerbock. Ähnlich hatte sie sich bereits im März auf einer Reise auf den Balkan geäußert.