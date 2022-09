Die geplante Veranstaltung hatte in Serbien jedoch zahlreiche Kritiker mobilisiert. Am Sonntag hatten Tausende Bürger in Belgrad gegen die erste in Serbien geplante Europride-Parade protestiert. Unter den Demonstranten fanden sich Anhänger rechtsextremer Gruppierungen, Motorradrocker und serbisch-orthodoxe Priester. Die Kirchengemeinde spielte in der Vergangenheit eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der öffentlichen Meinung über Schwule, Lesben und andere sexuelle Minderheiten. So brandmarkte sie die Pride-Paraden in Belgrad als »Schande«.