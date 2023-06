Zwei Amokläufe

Die Kampagne war angestoßen worden, nachdem am 3. Mai zunächst ein 13-jähriger Schüler in seiner Schule im Zentrum von Belgrad neun Mitschüler und einen Wachmann erschossen hatte. Einen Tag später hatte ein junger Mann in einem Dorf bei Belgrad acht Menschen mit Schusswaffen getötet.

Die beiden Amokläufe hingen nicht miteinander zusammen. Sie erschütterten die serbische Gesellschaft zutiefst. In der Folge kam es zu Massenprotesten. Am Wochenende machten erneut Tausende Menschen bei einem Protestmarsch den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić und die von ihm kontrollierten Boulevard-Medien für die ausufernde Gewalt im Land verantwortlich.