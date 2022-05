Ein chinesisches Raketenabwehrsystem vom Typ FK-3 – auf serbischem Boden, mit großen Feierlichkeiten vorgestellt. Der bereits 2019 vereinbarte Kauf hatte heftige Kritik vor allem seitens der USA ausgelöst – auch, weil es auf dem russischen S-300-System basieren soll. Serbien ist damit das einzige europäische Land, das Flugabwehrraketen aus China angeschafft hat. Es trägt auch die Sanktionen des Westens gegen Russland nicht mit.

Ohnehin ist die Waffenshow auf dem Militärflugplatz Batajnica vor den Toren Belgrads - mitten im Ukraine-Krieg – politisch aufgeladen.

O-Ton Aleksander Vucic, serbischer Präsident:

"Wir stehen nicht auf der einen Seite und auch nicht auf der anderen. Serbien ist ein neutrales Land und muss Lösungen finden, seinen Luftraum und sein Staatsgebiet zu schützen."

Das Land versucht einen schwierigen politischen Spagat. Einerseits hegt es traditionell enge Beziehungen zu Russland. Andererseits strebt es die Mitgliedschaft in der EU an. Teil der Nato will Serbien bislang nicht werden, nimmt aber am Nato-Programm Partnerschaft für den Frieden teil.

Demnächst will es auch neue Kampfflugzeuge anschaffen. Die sollen, wie nun bekannt werde, aus dem Nato- und EU-Mitglied Frankreich geliefert werden.